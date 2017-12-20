Жезус согласовал новый контракт с «Ман Сити». Он будет получать 150 тысяч фунтов в неделю

Форвард Габриэл Жезус согласовал с условия нового контракта.

Ожидается, что стороны подпишут договор в ближайшее время. Бразилец будет получать приблизительно 150 тысяч фунтов в неделю без учета бонусов. Такая зарплата более чем в два раза превышает ту, которая прописана в действующем контракте форварда.

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2023 года. В настоящий момент нападающий связан с «Манчестер Сити» контрактом, который действителен до окончания сезона-2020/21.