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    Пеп Гвардиола: «Сказал игрокам отпраздновать победу над «Лестером» в раздевалке»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок английской лиги Пеп Гвардиола Лестер

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сказал команде праздновать в раздевалке победу в матче Кубка английской лиги над «Лестером» (1:1, по пенальти – 4:3).

    «Я думаю, что это хороший знак для клуба, и именно поэтому я так счастлив. Важно то, как мы реагируем, а не то, досталась ли победа по пенальти или не по пенальти.

    Было тяжело играть последние минуты, особенно с большим количеством молодых игроков. Я сказал в раздевалке, чтобы мы снова отпраздновали победу.

    Нужно подождать, пока мы выиграем титул, даже в той позиции, в которой мы сейчас находимся. Нельзя точно сказать, можем ли мы выиграть премьер-лигу.

    Но всегда нужно праздновать в процессе, пока есть такой момент. Нам это нравится», – сказал Гвардиола.

    После дерби с «Манчестер Юнайтед» (2:1) произошел конфликт из-за того, что главному тренеру «манкунианцев» Жозе Моуринью не понравилось шумное празднование игроков «Ман Сити» в раздевалке.

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