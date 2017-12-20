Пеп Гвардиола: «Сказал игрокам отпраздновать победу над «Лестером» в раздевалке»

Главный тренер Пеп Гвардиола сказал команде праздновать в раздевалке победу в матче Кубка английской лиги над (1:1, по пенальти – 4:3).

«Я думаю, что это хороший знак для клуба, и именно поэтому я так счастлив. Важно то, как мы реагируем, а не то, досталась ли победа по пенальти или не по пенальти.

Было тяжело играть последние минуты, особенно с большим количеством молодых игроков. Я сказал в раздевалке, чтобы мы снова отпраздновали победу.

Нужно подождать, пока мы выиграем титул, даже в той позиции, в которой мы сейчас находимся. Нельзя точно сказать, можем ли мы выиграть премьер-лигу.

Но всегда нужно праздновать в процессе, пока есть такой момент. Нам это нравится», – сказал Гвардиола.

После дерби с «Манчестер Юнайтед» (2:1) произошел конфликт из-за того, что главному тренеру «манкунианцев» Жозе Моуринью не понравилось шумное празднование игроков в раздевалке.