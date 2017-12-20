Серхио Рамос: «Реал» обязан победить «Барселону», чтобы остаться в борьбе за чемпионский титул»

Капитан Серхио Рамос поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».

«Это будет отличный матч. Нет слов, чтобы описать класико. Это совершенно другая и самая важная игра в мире.

Сейчас, как никогда, мы обязаны победить, чтобы остаться в борьбе за чемпионский титул. Мы готовы к этому матчу и находимся в хорошей форме после победы в клубном чемпионате мира, которая помогла команде на уровне психологии.

Мы хотим получить три очка, которые позволят нам приблизиться к командам впереди нас», – сказал Рамос.