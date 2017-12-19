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    Агент Дибалы общался с «ПСЖ» и сказал Пауло: «Неймар перейдет в «Реал», а ты его заменишь»

    Теги ПСЖ Ювентус Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия примера Испания возможные трансферы Неймар Пауло Дибала агенты

    Мариано, агент и брат форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы, провел переговоры с «ПСЖ».

    36-летний аргентинец после переговоров с парижанами заявил брату: «Неймар перейдет в «Реал», и ты подходишь, чтобы заменить его».

    Дибала-старший стал агентом Пауло в сентябре. Своей работой он вызывает недовольство у руководителей туринского клуба.

    Мариано постоянно ищет для Пауло варианты с переходом. Кроме того, из-за него усложняются переговоры о новом контракте, поскольку он просит высокие комиссионные и заявляет, что уведет игрока из клуба в любое время.

    При этом самому Пауло не нравится, что клуб пытается на него давить из-за работы Мариано и считает, что клуб пытается испортить семейные отношения.

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