Де Брюйне сделал 35 ассистов с сентября 2015 года – больше любого другого игрока в лигах топ-5

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне сделал голевую передачу в матче с «Вест Хэмом» (2:1).

На счету 26-летнего бельгийца 12 голевых передач в этом сезоне. С момента дебюта в «Сити» (сентябрь 2015 года) он сделал 35 ассистов – больше, чем любой другой игрок из лиг топ-5 за этот же период.

Подробную статистику де Брюйне можно изучить здесь.

Кевин Де Брюйне – лучший игрок мира прямо сейчас?