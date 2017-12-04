Де Брюйне сделал 35 ассистов с сентября 2015 года – больше любого другого игрока в лигах топ-5
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне сделал голевую передачу в матче с «Вест Хэмом» (2:1).
На счету 26-летнего бельгийца 12 голевых передач в этом сезоне. С момента дебюта в «Сити» (сентябрь 2015 года) он сделал 35 ассистов – больше, чем любой другой игрок из лиг топ-5 за этот же период.
Подробную статистику де Брюйне можно изучить здесь.
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