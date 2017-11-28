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    Давид Луиз может в январе перейти в «Реал»

    Теги Челси Давид Луиз премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы

    Защитник «Челси» Давид Луиз заинтересован в переходе в «Реал».

    30-летний бразильский футболист уже обсуждает возможный трансфер в мадридский клуб в январе.

    Напомним, что у Луиза случился конфликт с главным тренером «Челси» Антонио Конте, после чего игрок с трибун наблюдал за матчем с «МЮ» 5 ноября (1:0).

    С тех пор Луиз не выходил на поле в рамках АПЛ. Игрок считает, что Конте наказывает его за дружбу с экс-форвардом команды Диего Костой, с которым у итальянца также был конфликт.

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