Давид Луиз может в январе перейти в «Реал»

Защитник «Челси» Давид Луиз заинтересован в переходе в .

30-летний бразильский футболист уже обсуждает возможный трансфер в мадридский клуб в январе.

Напомним, что у Луиза случился конфликт с главным тренером «Челси» Антонио Конте, после чего игрок с трибун наблюдал за матчем с «МЮ» 5 ноября (1:0).

С тех пор Луиз не выходил на поле в рамках АПЛ. Игрок считает, что Конте наказывает его за дружбу с экс-форвардом команды Диего Костой, с которым у итальянца также был конфликт.