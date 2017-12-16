Криштиану Роналду: «Я написал свою главу в истории футбола»

Нападающий Криштиану Роналду поделился мнением о своих призах лучшему игроку прошлого сезона.

«Я всегда хотел оставить свой след в футболе, и я сделал это. Я написал свою главу в истории футбола, выиграв столько трофеев, будучи, как и Месси, претендентом на приз лучшему игроку.

Это большая честь, невероятный момент моей карьеры. Это мотивирует меня продолжать играть в футбол. Я остаюсь мотивированным, потому что мне нравится моя работа, я люблю футбол и стараюсь не только им наслаждаться, но и доставлять удовольствие болельщикам и партнерам по команде.

Я буду продолжать играть в футбол, пока у меня будет страсть к игре», – сказал Роналду.