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    Криштиану Роналду: «Я написал свою главу в истории футбола»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Лионель Месси примера Испания

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о своих призах лучшему игроку прошлого сезона.

    «Я всегда хотел оставить свой след в футболе, и я сделал это. Я написал свою главу в истории футбола, выиграв столько трофеев, будучи, как и Месси, претендентом на приз лучшему игроку.

    Это большая честь, невероятный момент моей карьеры. Это мотивирует меня продолжать играть в футбол. Я остаюсь мотивированным, потому что мне нравится моя работа, я люблю футбол и стараюсь не только им наслаждаться, но и доставлять удовольствие болельщикам и партнерам по команде.

    Я буду продолжать играть в футбол, пока у меня будет страсть к игре», – сказал Роналду.

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