Криштиану Роналду: «Я написал свою главу в истории футбола»
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о своих призах лучшему игроку прошлого сезона.
«Я всегда хотел оставить свой след в футболе, и я сделал это. Я написал свою главу в истории футбола, выиграв столько трофеев, будучи, как и Месси, претендентом на приз лучшему игроку.
Это большая честь, невероятный момент моей карьеры. Это мотивирует меня продолжать играть в футбол. Я остаюсь мотивированным, потому что мне нравится моя работа, я люблю футбол и стараюсь не только им наслаждаться, но и доставлять удовольствие болельщикам и партнерам по команде.
Я буду продолжать играть в футбол, пока у меня будет страсть к игре», – сказал Роналду.
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