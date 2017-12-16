Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Марко Фассоне: «Милан» будет открыт для предложений, если Доннарумма захочет, чтобы его продали»

    Теги Милан серия А Италия возможные трансферы Марко Фассоне Джанлуиджи Доннарумма

    Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

    «Он спокойнее, чем был в среду. Мне было приятно, что вчера он изложил свою позицию в инстаграме. Надеюсь, все придет в норму.

    Мы не собираемся продавать игрока, который является человеческим, техническим и экономическим активом клуба. Если он скажет нам, что хочет, чтобы его продали, мы будем открыты для предложений. Но только не будут использованы какие-то странные механизмы, чтобы заставить нас продать его по более низкой цене, чем его рыночная стоимость.

    Мы хотим защищать его на протяжении всего пути. Я против Мирабелли? Это неправда, «Милан» работает как один механизм.», – сказал Фассоне.

    Райола воюет с «Миланом» из-за Доннаруммы. Просто дичь

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться