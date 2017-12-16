Марко Фассоне: «Милан» будет открыт для предложений, если Доннарумма захочет, чтобы его продали»
Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.
«Он спокойнее, чем был в среду. Мне было приятно, что вчера он изложил свою позицию в инстаграме. Надеюсь, все придет в норму.
Мы не собираемся продавать игрока, который является человеческим, техническим и экономическим активом клуба. Если он скажет нам, что хочет, чтобы его продали, мы будем открыты для предложений. Но только не будут использованы какие-то странные механизмы, чтобы заставить нас продать его по более низкой цене, чем его рыночная стоимость.
Мы хотим защищать его на протяжении всего пути. Я против Мирабелли? Это неправда, «Милан» работает как один механизм.», – сказал Фассоне.
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