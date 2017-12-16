Наиль Измайлов: «Спартак» точно будет усиливаться. Каррера обозначил позиции и игроков»

Заместитель председателя совета директоров Наиль Измайлов рассказал о работе по усилению команды.

«Мы точно будем усиливаться. Знаем, на какие позиции нужны новички.

Не просите конкретики. Трансферы любят тишину. В онлайн-режиме вести эту работу крайне неудобно и экономически невыгодно.

Каррера обозначил позиции и игроков, которых хотел бы видеть в команде. Будем активно работать», – сказал Измайлов.