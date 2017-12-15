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    Ракитич о матче с «Реалом»: «У кого-то будет грустное Рождество. «Барса» может играть на победу»

    Теги Барселона Реал Мадрид примера Испания Иван Ракитич

    Хавбек «Барселоны» Иван Ракитич шутливо высказался о матче с «Реалом».

    Класико состоится 23 декабря. Матч пройдет в рамках 17-го тура примеры.

    «У кого-то будет грустное Рождество. Это шутка. Мы относимся к этому матчу как к еще одной важной игре.

    У нас в памяти хранится ряд хороших моментов в Мадриде. Я уверен, что «Барселона» может играть на победу. Это прекрасный способ закончить год», – сказал полузащитник в интервью Sportske Novosti.

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