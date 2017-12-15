Ракитич о матче с «Реалом»: «У кого-то будет грустное Рождество. «Барса» может играть на победу»

Хавбек «Барселоны» шутливо высказался о матче с «Реалом».

Класико состоится 23 декабря. Матч пройдет в рамках 17-го тура примеры.

«У кого-то будет грустное Рождество. Это шутка. Мы относимся к этому матчу как к еще одной важной игре.

У нас в памяти хранится ряд хороших моментов в Мадриде. Я уверен, что может играть на победу. Это прекрасный способ закончить год», – сказал полузащитник в интервью Sportske Novosti.