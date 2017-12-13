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    За неделю 2-го этапа продаж билетов на ЧМ-2018 подано 2 млн заявок

    Теги ФИФА болельщики ЧМ-2018

    ФИФА рассказала о ходе подачи заявок на билеты на матчи ЧМ-2018 в рамках второго этапа продаж.

    К 13 декабря, спустя неделю после старта продаж, болельщики со всего мира подали 2 миллиона заявок.

    Второй этап продаж билетов на ЧМ-2018 продлится до 31 января 2018 года.

    Напомним, что за первые сутки этого этапа продаж было направлено 1,32 миллиона запросов.

    По итогам первого этапа ФИФА распределила более 742 тысяч билетов на матчи ЧМ-2018.

    Как купить билет на ЧМ-2018?

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