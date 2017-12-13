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    Mundo Deportivo: Коутиньо договорился с «Ливерпулем». Клуб в январе отпустит его за разумную сумму

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо перейдет в «Барселону».

    Mundo Deportivo утверждает, что трансфер наверняка состоится в няваре.

    Каталонцам не нужно повторно согласовывать условия пятилетнего контракта с Коутиньо, эта работа уже была проведена летом.

    Игрок также уже договорился с «Ливерпулем» о том, что в январе клуб назначит за него разумную цену, а не 200 миллионов, в которые бразильца оценили в последние дни перед трансферным дедлайном.

    Сумма трансфера Коутиньо в «Барселону» может составить 140 миллионов евро.

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