Mundo Deportivo: Коутиньо договорился с «Ливерпулем». Клуб в январе отпустит его за разумную сумму

Полузащитник «Ливерпуля» перейдет в «Барселону».

Mundo Deportivo утверждает, что трансфер наверняка состоится в няваре.

Каталонцам не нужно повторно согласовывать условия пятилетнего контракта с Коутиньо, эта работа уже была проведена летом.

Игрок также уже договорился с о том, что в январе клуб назначит за него разумную цену, а не 200 миллионов, в которые бразильца оценили в последние дни перед трансферным дедлайном.

Сумма трансфера Коутиньо в «Барселону» может составить 140 миллионов евро.