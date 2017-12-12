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    Клопп о споре с журналистом: «Я не актер, так что не могу вести себя по-другому»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что не жалеет о своем споре с репортером Sky Sports Патриком Дэвидсоном после матча с «Эвертоном» (1:1).

    Клопп был недоволен решением арбитра Крэйга Поусона назначить пенальти после фола Деяна Ловрена и вступил в дискуссию с журналистом в послематчевом интервью. В конце интервью тренер извинился перед репортером.

    «Дать такое же интервью сейчас? Думаю, я бы сказал то же самое. Но, конечно, сейчас я полностью спокоен, а там я говорил через 5 минут после матча, поэтому был в другом состоянии.

    Я не говорил каких-то слов, о которых мог бы пожалеть. Мне не понравилось решение арбитра, и по-другому я вести себя в тот момент не мог, потому что тогда у меня были такие эмоции.

    Я не актер, так что я не могу вести себя по-другому. В то же время я могу быть спокоен настолько, чтобы в таких ситуациях не было ничего особенного по-серьезному. 

    Это просто интервью. Не думаю, что кто-то вспоминает его и считает, что «это было прикольно», – заявил Клопп.

    Спор Клоппа и журналиста

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