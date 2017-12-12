Клопп о споре с журналистом: «Я не актер, так что не могу вести себя по-другому»

Главный тренер Юрген Клопп рассказал, что не жалеет о своем споре с репортером Sky Sports Патриком Дэвидсоном после матча с «Эвертоном» (1:1).

Клопп был недоволен решением арбитра Крэйга Поусона назначить пенальти после фола Деяна Ловрена и вступил в дискуссию с журналистом в послематчевом интервью. В конце интервью тренер извинился перед репортером.

«Дать такое же интервью сейчас? Думаю, я бы сказал то же самое. Но, конечно, сейчас я полностью спокоен, а там я говорил через 5 минут после матча, поэтому был в другом состоянии.

Я не говорил каких-то слов, о которых мог бы пожалеть. Мне не понравилось решение арбитра, и по-другому я вести себя в тот момент не мог, потому что тогда у меня были такие эмоции.

Я не актер, так что я не могу вести себя по-другому. В то же время я могу быть спокоен настолько, чтобы в таких ситуациях не было ничего особенного по-серьезному.

Это просто интервью. Не думаю, что кто-то вспоминает его и считает, что «это было прикольно», – заявил Клопп.

Спор Клоппа и журналиста