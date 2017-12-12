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    Виталий Мутко: «Сборная России в уходящем году поработала неплохо, получилось ее обновить»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Виталий Мутко премьер-лига Россия сборная России РФС Георгий Джикия Илья Кутепов Роман Зобнин Далер Кузяев Антон Миранчук Дмитрий Баринов Михаил Лысов

    Вице-премьер правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко высказался об игре сборной России в 2017 году.

    «Сборная в уходящем году поработала неплохо, получилось ее обновить, и в ней, и в клубах утвердилось много молодых игроков, которых мы не видели в прошлом году.

    В «Локомотиве» есть целая обойма – братья Алексей и Антон Миранчуки, Михаил Лысов, Дмитрий Баринов, в «Зените» есть Далер Кузяев, Саша Головин в ЦСКА практически стал лидером клуба.

    Очень рад, что Рома Зобнин вернулся и набирает форму, Илья Кутепов в последних матчах играл, а Георгий Джикия уже стал лидером «Спартака». Для сборной неплохая перспектива», – сказал Мутко.

    Чемпионат России – кайф

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