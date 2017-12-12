Виталий Мутко: «Сборная России в уходящем году поработала неплохо, получилось ее обновить»

Вице-премьер правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко высказался об игре сборной России в 2017 году.

«Сборная в уходящем году поработала неплохо, получилось ее обновить, и в ней, и в клубах утвердилось много молодых игроков, которых мы не видели в прошлом году.

В «Локомотиве» есть целая обойма – братья Алексей и Антон Миранчуки, Михаил Лысов, Дмитрий Баринов, в есть Далер Кузяев, Саша Головин в ЦСКА практически стал лидером клуба.

Очень рад, что Рома Зобнин вернулся и набирает форму, Илья Кутепов в последних матчах играл, а Георгий Джикия уже стал лидером . Для сборной неплохая перспектива», – сказал Мутко.

Чемпионат России – кайф