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    Стычка после матча «МЮ» – «Ман Сити» произошла из-за насмешек в адрес Ибрагимовича

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия происшествия

    Стала известна еще одна причина массовой потасовки между игроками и тренерами после матча чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» (1:2).

    Конфликт начался после того, как, уходя с поля, «горожане» пели, танцевали в тоннеле и не упустили возможности посмеяться над форвардом хозяев Златаном Ибрагимовичем, который вышел на замену лишь на 77-й минуте: «Ибра, ты много говоришь, но мало двигаешься».

    Футболисты «МЮ» отреагировали на провокацию, и конфликт перерос в стычку с участием 20 человек.

    Футбольная ассоциация Англии открыла расследование по данному инциденту и может наказать виновных.

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