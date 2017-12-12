Стычка после матча «МЮ» – «Ман Сити» произошла из-за насмешек в адрес Ибрагимовича

Стала известна еще одна причина массовой потасовки между игроками и тренерами после матча чемпионата Англии – «Манчестер Сити» (1:2).

Конфликт начался после того, как, уходя с поля, «горожане» пели, танцевали в тоннеле и не упустили возможности посмеяться над форвардом хозяев , который вышел на замену лишь на 77-й минуте: «Ибра, ты много говоришь, но мало двигаешься».

Футболисты «МЮ» отреагировали на провокацию, и конфликт перерос в стычку с участием 20 человек.

Футбольная ассоциация Англии открыла расследование по данному инциденту и может наказать виновных.

«МЮ» – «Ман Сити». После матча Моуринью ударили бутылкой по голове в результате массовой драки