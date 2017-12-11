Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о предстоящих матчах с «Ниццей» в 1/16 финала .

«На мой взгляд, это очень неплохой жребий для нас. Ждем встречи. Замечательный город, теплый климат, интересный стадион, именитый соперник. У нас есть ребята, которые там играли – ветеран клуба Пейчинович. Думаю, интересное противостояние.

Эта стадия состоит всего из двух матчей, поэтому, мне кажется, неправильно выделять фаворита. Несмотря на то, что они пока неудачно выступают в своем чемпионате, мы все знаем много примеров, когда в еврокубках клуб выступает совсем по-другому.

Нужно максимально серьезно настроиться и подготовиться к этому матчу. Плюс имена – не забываем, что в «Ницце» очень много именитых игроков», – сказал Геркус в эфире «Матч ТВ».