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    Илья Геркус: «Ницца» – очень неплохой жребий для «Локомотива»

    Теги Локомотив Ницца Лига Европы Илья Геркус

    Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о предстоящих матчах с «Ниццей» в 1/16 финала Лиги Европы.

    «На мой взгляд, это очень неплохой жребий для нас. Ждем встречи. Замечательный город, теплый климат, интересный стадион, именитый соперник. У нас есть ребята, которые там играли – ветеран клуба Пейчинович. Думаю, интересное противостояние.

    Эта стадия состоит всего из двух матчей, поэтому, мне кажется, неправильно выделять фаворита. Несмотря на то, что они пока неудачно выступают в своем чемпионате, мы все знаем много примеров, когда в еврокубках клуб выступает совсем по-другому.

    Нужно максимально серьезно настроиться и подготовиться к этому матчу. Плюс имена – не забываем, что в «Ницце» очень много именитых игроков», – сказал Геркус в эфире «Матч ТВ».

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