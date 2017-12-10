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    Моуринью проиграл Гвардиоле 9 матчей во всех турнирах – больше, чем любому другому тренеру

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола

    «Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» в матче 16-го тура чемпионата Англии (1:2).

    Это поражение стало девятым для команды Жозе Моуринью от команды Пепа Гвардиолы во всех соревнованиях. Столько матчей Моуринью не проигрывал никакому другому тренеру.

    После победы «Манчестер Сити» оторвался в таблице от идущего вторым «МЮ» на 11 очков (46 – 35).

    «Он за два месяца выучил язык, чтобы подслушивать разговоры президента». Моуринью и Гвардиола в одном клубе

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