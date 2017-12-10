Моуринью проиграл Гвардиоле 9 матчей во всех турнирах – больше, чем любому другому тренеру

проиграл «Манчестер Сити» в матче 16-го тура чемпионата Англии (1:2).

Это поражение стало девятым для команды от команды Пепа Гвардиолы во всех соревнованиях. Столько матчей Моуринью не проигрывал никакому другому тренеру.

После победы оторвался в таблице от идущего вторым «МЮ» на 11 очков (46 – 35).

«Он за два месяца выучил язык, чтобы подслушивать разговоры президента». Моуринью и Гвардиола в одном клубе