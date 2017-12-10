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    Массимо Каррера: «Спартак» доказал, что в Ливерпуле была авария и что мы настоящие мужчины»

    Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча 20-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:0).

    – Каково готовить команду психологически после 0:7?

    – Было нелегко. Такое поражение, как в Ливерпуле, могло надолго остаться камнем на шее. Но сегодня команда доказала, что это была авария. Ребята доказали, что они настоящие мужчины. Поражение в Ливерпуле стало важным уроком для нас. Оно показало, что мы должны расти, чтобы уметь противостоять таким командам на высоком уровне.

    Такие уроки нужны для понимания, что нужно делать и где нужно улучшать себя. Мы ехали в Ливерпуль, думая сыграть другой матч, отнеслись к игре легкомысленно. Это урок для тренера.

    – Можно сказать, что вы как тренер отмазались?

    – Отмазки здесь ни при чем. В Ливерпуле мы просто ошиблись. Мы в том году проиграли последний матч перед паузой в Самаре 0:4 – такие поражения нужны для осознания своего уровня, для роста команды, – передает слова Карреры корреспондент Sports.ru Денис Романцов.

    В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» проиграл «Ливерпулю» 0:7.

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