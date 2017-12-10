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    Каррера о победе 3:0 над ЦСКА: «Это был лучший ответ после того, что случилось в Ливерпуле»

    Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над ЦСКА (3:0) в матче 20-го тура чемпионата России.

    – Думаю, что это был лучший ответ после того, что случилось в Ливерпуле. Хочу поблагодарить игроков и всех болельщиков за то, что они вложили всю душу, чтобы одержать эту победу.

    – Вы несколько раз меняли позицию футболистов. Это было видно и в первом тайме, и во втором. С чем это связано? До игры думали об этом или реагировали по ходу матча?

    – Мы думали об этом и до игры. Но потом мы реализовали эти идеи по ходу матча», – сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».

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