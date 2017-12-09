Глушаков о поражении от «Ливерпуля»: «Мечтали попасть в историю, но не с таким результатом»

Капитан Денис Глушаков прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:7) и подвел итоги выступления на группой стадии Лиги чемпионов.

— Праздник для вашей супруги, отмечавшей день рождения накануне матча с , вам устроить не удалось...

— К сожалению. И не только для нее, но и для всех наших многочисленных болельщиков. Хотел бы извиниться перед ними. Мы сыграли безобразно, не выполнили установку тренера. В тот день у нас не получалось ничего. Мечтали попасть в историю, но не с таким результатом. Хочется теперь поскорее забыть эту игру и никогда не вспоминать.

— Как в целом оцените выступление «Спартака» в групповом турнире Лиги чемпионов?

— Считаю, что этот этап прошли нормально. Задачей минимум для нас было попасть в Лигу Европы, задачей максимум — в плей-офф Лиги чемпионов. С первой мы справились. Были и хорошие матчи, и те, которые нас не красят... Жаль, что закончили групповой турнир таким обидным поражением от «Ливерпуля». Теперь будем ждать результатов жеребьевки, чтобы узнать соперника в плей-офф , – сказал Глушаков.

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