Давид Де Хеа: «Может ли «МЮ» остановить «Ман Сити»? А может ли «Ман Сити» остановить «МЮ»?»
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити».
– Может ли «Юнайтед» остановить «Сити»?
– А «Сити» может остановить «Юнайтед»? Мы играем дома, перед своими болельщиками. Это дерби, мы уверены в себе. Мы чувствуем в себе силы и готовы побеждать.
Команда в хорошей форме, мы победили в двух тяжелых выездных матчах. Мы уверены в себе и знаем, как играть в важных матчах. Мы хотим победить, – заявил Де Хеа.
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