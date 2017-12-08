Семин о жеребьевке плей-офф Лиги Европы: «А вдруг «Спартак» попадется. Тогда никуда ехать не надо будет»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, с кем хотел бы встретиться в 1/16 финала Лиги Европы.
– Какую команду хотите в плей-офф – посильнее вроде «Наполи» или попроще?
– Посильнее! (Улыбается). А разве там слабые могут быть? Про жребий бессмысленно говорить. Он ведь так и называется – жребий. А вдруг «Спартак» попадется! Тогда проведем несколько игр подряд с ним. Может ведь такое быть? Тогда никуда ехать не надо будет.
– То есть хотите «Спартак»?
– Почему бы и нет? – сказал Семин.
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