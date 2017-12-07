«Астана», «Лудогорец», АЕК и «Копенгаген» вышли в 1/16 финала Лиги Европы

В 6 группах стали известны все 12 команд, которые вышли в плей-офф.

В группе А «Вильярреал» заранее обеспечил себе первое место. «Астана» сегодня победила «Славию» (1:0) в гостях и финишировала второй.

В группе B киевское разгромило «Партизан» (4:1) и стало первым. Сербский клуб остался вторым.

В группе С «Истанбул» сегодня не смог опередить «Лудогорец» в борьбе за второе место. Первое заняла «Брага».

Группу D заранее выиграл , вторым стал АЕК.

В группе Е в плей-офф досрочно вышли «Аталанта» и . В борьбе за первое место сегодня сильнее были итальянцы.

Группу F выиграл , второе место занял «Копенгаген».