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    «Астана», «Лудогорец», АЕК и «Копенгаген» вышли в 1/16 финала Лиги Европы

    Теги Локомотив Лион Милан Аталанта Динамо Киев Брага Вильярреал Лига Европы Партизан Копенгаген АЕК Астана Лудогорец

    В 6 группах Лиги Европы стали известны все 12 команд, которые вышли в плей-офф. 

    В группе А «Вильярреал» заранее обеспечил себе первое место. «Астана» сегодня победила «Славию» (1:0) в гостях и финишировала второй.

    В группе B киевское «Динамо» разгромило «Партизан» (4:1) и стало первым. Сербский клуб остался вторым.

    В группе С «Истанбул» сегодня не смог опередить «Лудогорец» в борьбе за второе место. Первое заняла «Брага».

    Группу D заранее выиграл «Милан», вторым стал АЕК.

    В группе Е в плей-офф досрочно вышли «Аталанта» и «Лион». В борьбе за первое место сегодня сильнее были итальянцы.

    Группу F выиграл «Локомотив», второе место занял «Копенгаген».

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