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    Лига Европы. «Локомотив» в гостях у «Злина», «Сосьедад» – «Зенит»

    Теги Локомотив Зенит Реал Сосьедад Фастав Злин Лига Европы Русенборг Копенгаген результаты Шериф Вардар

    В заключительном туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» сыграет на выезде с чешским «Злином», а «Зенит» – с испанским «Сосьедадом».

    Лига Европы

    6-й тур

    Группа F

    Фастав Злин Чехия – Локомотив Россия
    Дата проведения
    7 декабря, 21.00, «Андрувстадион»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Копенгаген Дания – Шериф Молдова
    Дата проведения
    7 декабря, 21.00, «Паркен»
    превью матча онлайн статистика

    Группа L

    Реал Сосьедад Испания – Зенит Россия
    Дата проведения
    7 декабря, 23.05, «Аноэта»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Вардар Македония – Русенборг Норвегия
    Дата проведения
    7 декабря, 23.05, «Филипп II»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблицы ЛЕ

    Статистика ЛЕ

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