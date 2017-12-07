Лига Европы. «Локомотив» в гостях у «Злина», «Сосьедад» – «Зенит»

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» сыграет на выезде с чешским «Злином», а «Зенит» – с испанским «Сосьедадом».

Лига Европы

6-й тур

Группа F

Группа L

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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