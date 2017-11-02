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    Лига Европы. «Зенит» в гостях у «Русенборга», «Локомотив» сыграет с «Шерифом»

    Теги Локомотив Зенит Реал Сосьедад Фастав Злин Лига Европы Русенборг Копенгаген результаты Шериф Вардар

    В 4-м туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» отправится в гости к «Русенборгу», а «Локомотив» встретится с «Шерифом».

    Лига Европы

    4-й тур

    Группа F

    Локомотив Россия – Шериф Молдова
    Дата проведения
    2 ноября, 21.00, «стадион Локомотив»
    превью матча онлайн статистика
    Копенгаген Дания – Фастав Злин Чехия
    Дата проведения
    2 ноября, 21.00, «Паркен»
    превью матча онлайн статистика

    Группа L

    Русенборг Норвегия – Зенит Россия
    Дата проведения
    2 ноября, 23.05, «Леркендаль»
    превью матча онлайн статистика
    Реал Сосьедад Испания – Вардар Македония
    Дата проведения
    2 ноября, 23.05, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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