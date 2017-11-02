Лига Европы. «Зенит» в гостях у «Русенборга», «Локомотив» сыграет с «Шерифом»
В 4-м туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» отправится в гости к «Русенборгу», а «Локомотив» встретится с «Шерифом».
Лига Европы
4-й тур
Группа F
- Дата проведения
- 2 ноября, 21.00, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 2 ноября, 21.00, «Паркен»
Группа L
- Дата проведения
- 2 ноября, 23.05, «Леркендаль»
- Дата проведения
- 2 ноября, 23.05, «Аноэта»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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