Лига Европы. «Зенит» в гостях у «Русенборга», «Локомотив» сыграет с «Шерифом»

В 4-м туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» отправится в гости к «Русенборгу», а «Локомотив» встретится с «Шерифом».

Лига Европы

4-й тур

Группа F

Группа L

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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