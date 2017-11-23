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    Лига Европы. «Зенит» против «Вардара», «Локомотив» – «Копенгаген»

    Теги Локомотив Зенит Реал Сосьедад Фастав Злин Лига Европы Русенборг Копенгаген результаты Шериф Вардар

    В 5-м туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» сыграет дома с «Вардаром», а «Локомотив» – с «Копенгагеном».

    Лига Европы

    5-й тур

    Группа L

    Зенит Россия – Вардар Македония
    Дата проведения
    23 ноября, 21.00, «Крестовский»
    превью матча онлайн статистика

     

    Русенборг Норвегия – Реал Сосьедад Испания
    Дата проведения
    23 ноября, 21.00, «Леркендаль»
    превью матча онлайн статистика

    Группа F

    Локомотив Россия – Копенгаген Дания
    Дата проведения
    23 ноября, 21.00, «стадион Локомотив»
    превью матча онлайн статистика

     

    Шериф Молдова – Фастав Злин Чехия
    Дата проведения
    23 ноября, 23.05, «Шериф»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблицы ЛЕ

    Статистика ЛЕ

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