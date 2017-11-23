Лига Европы. «Зенит» против «Вардара», «Локомотив» – «Копенгаген»
В 5-м туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» сыграет дома с «Вардаром», а «Локомотив» – с «Копенгагеном».
Лига Европы
5-й тур
Группа L
- Дата проведения
- 23 ноября, 21.00, «Крестовский»
- Дата проведения
- 23 ноября, 21.00, «Леркендаль»
Группа F
- Дата проведения
- 23 ноября, 21.00, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 23 ноября, 23.05, «Шериф»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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