The Telegraph: «Рубин» не платит игрокам зарплату 4 месяца

испытывает финансовые проблемы, утверждает британское издание The Telegraph.

По информации британцев, в казанском клубе уже 4 месяца не выплачивают зарплату. Сегодня игрокам на собрании вновь заявили, что у «Рубина» нет денег на выплату зарплат.

Многие футболисты угрожают разорвать контракт и уже зимой уйти на правах свободных агентов. Общая сумма задолженности перед игроками – около 10 миллионов фунтов (примерно 790 миллионов рублей).

Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов дважды не ответил на запрос издания насчет комментария по этой ситуации.

Летом казанский клуб перешел под управление ГК «ТАИФ».