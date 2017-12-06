КДК оштрафовал «Спартак» на 325 тысяч рублей, «Краснодар» – на 100 тысяч

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах по 19-му туру чемпионата России.

«По матчу «Арсенал» – «Спартак»: болельщики гостей использовали и бросали пиротехнику, а также матч дважды пришлось остановить из-за задымления трибун. За все эти правонарушения клуб оштрафован на 300 тысяч рублей. Также фанаты «Спартака» продемонстрировали несогласованный баннер, за что штраф – 25 тысяч.

По матчу ЦСКА – «Тосно» (6:0): в секторе болельщиков армейцев был зажжен один файер, за что клуб оштрафован на 10 тысяч рублей. За скандирование нецензурных выражений фанатов ЦСКА штраф 40 тысяч рублей.

По матчу «Краснодар» – «Ахмат» (3:2): Игроки «Краснодара» получили шесть желтых карточек. За неподобающее поведение команды хозяева оштрафованы на 100 тысяч рублей.

По матчу «Локомотив» – «Рубин» (1:0): болельщики хозяев скандировали нецензурную лексику, за что клуб оштрафован на 80 тысяч рублей. За такое же нарушение болельщиков «Рубина» казанцы оштрафованы на 20 тысяч», – сказал Григорьянц.