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    Гончаренко о 10 россиянах в составе против «МЮ»: «Это получилось само собой. Не забиваю себе голову лимитом»

    Теги ЦСКА Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Виктор Гончаренко лимит на легионеров

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал отсутствие большей части легионеров в составе на матч 6-го тура Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:2). 

    «Это получилось само собой. Не забиваю себе голову лимитом, выпускаю тех, кто может пригодиться в игре.

    Главное, чтобы был качественный игрок», – сказал Гончаренко. 

    С первых минут за москвичей играл лишь один иностранец – форвард Витиньо.

    На 82-й минуте бразильца заменил Тимур Жамалетдинов, и ЦСКАзаканчивал встречу в 11 россиян.

    ЦСКА заканчивал матч с «МЮ» вообще без легионеров

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