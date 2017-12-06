Гончаренко о 10 россиянах в составе против «МЮ»: «Это получилось само собой. Не забиваю себе голову лимитом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал отсутствие большей части легионеров в составе на матч 6-го тура Лиги чемпионов с (1:2).

«Это получилось само собой. Не забиваю себе голову лимитом, выпускаю тех, кто может пригодиться в игре.

Главное, чтобы был качественный игрок», – сказал Гончаренко.

С первых минут за москвичей играл лишь один иностранец – форвард Витиньо.

На 82-й минуте бразильца заменил Тимур Жамалетдинов, и ЦСКАзаканчивал встречу в 11 россиян.

ЦСКА заканчивал матч с «МЮ» вообще без легионеров