Гончаренко о 10 россиянах в составе против «МЮ»: «Это получилось само собой. Не забиваю себе голову лимитом»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал отсутствие большей части легионеров в составе на матч 6-го тура Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:2).
«Это получилось само собой. Не забиваю себе голову лимитом, выпускаю тех, кто может пригодиться в игре.
Главное, чтобы был качественный игрок», – сказал Гончаренко.
С первых минут за москвичей играл лишь один иностранец – форвард Витиньо.
На 82-й минуте бразильца заменил Тимур Жамалетдинов, и ЦСКАзаканчивал встречу в 11 россиян.
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