Роман Бабаев: «Матч со «Спартаком» важнее игры с «МЮ» со всех точек зрения»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» и об игре премьер-лиги со .

«Сложно сравнивать. И то, и другое важно. Лукавить не буду, лично я ощущаю, что матч со , конечно, представляется более важным со всех точек зрения.

И с учетом турнирной таблицы. Мы видим, какая там плотность наверху – команды находятся практически в очковом диапазоне.

Кроме того, в Манчестере не все зависит от нас – и итог параллельного матча будет влиять. Команда в любом случае выполнила задачу-минимум. Очень хочется надеяться, но объективно – сегодня будет непросто.

К тому же у нас кадровая ситуация, но с другой стороны это футбол, и мы много раз видели, как фаворит на бумаге далеко не всегда оказывался таковым на деле. Поэтому будем надеяться и верить», – сказал Бабаев.