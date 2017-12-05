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    Роман Бабаев: «Матч со «Спартаком» важнее игры с «МЮ» со всех точек зрения»

    Теги Спартак ЦСКА Манчестер Юнайтед премьер-лига Россия Лига чемпионов Роман Бабаев

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» и об игре премьер-лиги со «Спартаком».

    «Сложно сравнивать. И то, и другое важно. Лукавить не буду, лично я ощущаю, что матч со «Спартаком», конечно, представляется более важным со всех точек зрения.

    И с учетом турнирной таблицы. Мы видим, какая там плотность наверху – команды находятся практически в очковом диапазоне.

    Кроме того, в Манчестере не все зависит от нас – и итог параллельного матча будет влиять. Команда в любом случае выполнила задачу-минимум. Очень хочется надеяться, но объективно – сегодня будет непросто.

    К тому же у нас кадровая ситуация, но с другой стороны это футбол, и мы много раз видели, как фаворит на бумаге далеко не всегда оказывался таковым на деле. Поэтому будем надеяться и верить», – сказал Бабаев.

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