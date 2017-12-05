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    Sports.ru

    Sports.ru открывает вакансию дизайнера. Сделайте наши картинки лучшими в мире

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    Сайт Sports.ru открывает вакансию дизайнера – это работа по графическому оформлению материалов и созданию ярких картинок для соцсетей.

    Фильтр нового сотрудника настроен так:

    – человек прекрасно ориентируется в спорте,

    – знает, что можно рисовать картинки лучше Bleacher Report,

    – хочет, чтобы все забыли про Омара Момани.

    Если по всем пунктам это вы, то для старта космической карьеры присылайте на jobs.editorial@sports.ru тестовое задание:

    – Отработайте графически три актуальных события прошлой недели. Что это может быть (инфографика, красиво оформленная цитата, цифра или просто мемчик) – решайте сами.

    Помните, что Sports.ru – это не только сайт, но и приложение, и соцсети. Соответственно, подстраивайте свои работы под соответствующие источники.

    Мы выберем лучшего, и он сможет прямо в лицо Дудю сказать, какая же лажа его шрифт в YouTube.

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