Sports.ru открывает вакансию дизайнера. Сделайте наши картинки лучшими в мире

Сайт Sports.ru открывает вакансию дизайнера – это работа по графическому оформлению материалов и созданию ярких картинок для соцсетей.

Фильтр нового сотрудника настроен так:

– человек прекрасно ориентируется в спорте,

– знает, что можно рисовать картинки лучше Bleacher Report,

– хочет, чтобы все забыли про Омара Момани.

Если по всем пунктам это вы, то для старта космической карьеры присылайте на jobs.editorial@sports.ru тестовое задание:

– Отработайте графически три актуальных события прошлой недели. Что это может быть (инфографика, красиво оформленная цитата, цифра или просто мемчик) – решайте сами.

Помните, что Sports.ru – это не только сайт, но и приложение, и соцсети. Соответственно, подстраивайте свои работы под соответствующие источники.

Мы выберем лучшего, и он сможет прямо в лицо Дудю сказать, какая же лажа его шрифт в YouTube.