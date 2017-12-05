«Челси» предложил Азару новый контракт на 300 тысяч фунтов в неделю. Игрок хочет перейти в «Реал»
Полузащитник «Челси» Эден Азар не спешит заключать новое соглашение с клубом.
Лондонцы готовы сделать 26-летнего бельгийца самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба и предложили ему недельный оклад в размере 300 тысяч фунтов. Но Азар отложил переговоры на конец сезона.
При этом хавбек надеется получить предложение от «Реала».
Контракт Азара с «Челси» рассчитан до лета 2020 года.
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