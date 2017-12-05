«Челси» предложил Азару новый контракт на 300 тысяч фунтов в неделю. Игрок хочет перейти в «Реал»

Полузащитник Эден Азар не спешит заключать новое соглашение с клубом.

Лондонцы готовы сделать 26-летнего бельгийца самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба и предложили ему недельный оклад в размере 300 тысяч фунтов. Но Азар отложил переговоры на конец сезона.

При этом хавбек надеется получить предложение от .

Контракт Азара с «Челси» рассчитан до лета 2020 года.