Пеп Гвардиола: «Хотел, чтобы Погба сыграл против «Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал высказывание полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, пожелавшего лидерам «горожан» получить травмы.
Сам француз не сыграет в воскресенье с «Сити» из-за дисквалификации.
«Погба действительно так сказал? Надеюсь, обойдемся без травм.
Я хотел, чтобы Погба сыграл против нас, потому что мне нравится, когда соперник находится в оптимальном составе. Тем ценнее была бы победа.
Так или иначе, думаю, это просто слова. Абсолютно уверен, что на самом деле Погба не хочет, чтобы кто-то получал травмы», – сказал Гвардиола.
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