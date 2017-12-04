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    Пеп Гвардиола: «Хотел, чтобы Погба сыграл против «Сити»

    Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Поль Погба

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал высказывание полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, пожелавшего лидерам «горожан» получить травмы.

    Сам француз не сыграет в воскресенье с «Сити» из-за дисквалификации.

    «Погба действительно так сказал? Надеюсь, обойдемся без травм.

    Я хотел, чтобы Погба сыграл против нас, потому что мне нравится, когда соперник находится в оптимальном составе. Тем ценнее была бы победа.

    Так или иначе, думаю, это просто слова. Абсолютно уверен, что на самом деле Погба не хочет, чтобы кто-то получал травмы», – сказал Гвардиола.

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