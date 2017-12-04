Статую Месси в Буэнос-Айресе вновь разрушили вандалы
Статуя форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси в Буэнос-Айресе вновь подверглась акту вандализма.
Накануне неизвестные разрушили памятник футболисту, сломав скульптуре ноги. Полиция пока не установила личность вандалов.
Ранее в январе была разрушена верхняя часть статуи, которая позже была восстановлена.
Leo Messi’s statue in Puerto Madero has been vandalised again. pic.twitter.com/LsLsaOlr67— Mootaz Chehade (@MHChehade) 3 декабря 2017 г.
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