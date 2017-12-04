Статую Месси в Буэнос-Айресе вновь разрушили вандалы

Статуя форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси в Буэнос-Айресе вновь подверглась акту вандализма.

Накануне неизвестные разрушили памятник футболисту, сломав скульптуре ноги. Полиция пока не установила личность вандалов.

Ранее в январе была разрушена верхняя часть статуи, которая позже была восстановлена.