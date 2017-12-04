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    Статую Месси в Буэнос-Айресе вновь разрушили вандалы

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания происшествия

    Статуя форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси в Буэнос-Айресе вновь подверглась акту вандализма.

    Накануне неизвестные разрушили памятник футболисту, сломав скульптуре ноги. Полиция пока не установила личность вандалов.

    Ранее в январе была разрушена верхняя часть статуи, которая позже была восстановлена.

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