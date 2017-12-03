Матч «МЮ» – ЦСКА будет судить итальянец Рокки. Он работал на игре Россия – Испания
УЕФА назначил итальянскую бригаду арбитров на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и ЦСКА.
Главным судьей встречи, которая пройдет 5 декабря в Манчестере, будет 44-летний Джанлука Рокки.
Напомним, Рокки 14 ноября работал на контрольной игре сборных России и Испании (3:3) и поставил два спорных пенальти в ворота россиян.
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