Матч «МЮ» – ЦСКА будет судить итальянец Рокки. Он работал на игре Россия – Испания

УЕФА назначил итальянскую бригаду арбитров на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между и ЦСКА.

Главным судьей встречи, которая пройдет 5 декабря в Манчестере, будет 44-летний .

Напомним, Рокки 14 ноября работал на контрольной игре сборных России и Испании (3:3) и поставил два спорных пенальти в ворота россиян.