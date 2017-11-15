Мутко о матче с Испанией: «Удивительно, если так будут судить и на ЧМ»

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко после ничьей сборной России с Испанией (3:3) в товарищеском матче выразил недовольство работой главного арбитра , назначившего в ворота россиян два пенальти.

Кроме того, итальянец не наказал нападающего испанцев Родриго Морено, который в столкновении нанес травму вратарю Андрею Луневу.

«Мы движемся вперед шаг за шагом, находимся на правильном направлении, но так судить нельзя.

Удивительно, если так будут судить и на чемпионате мира. Как можно не давать карточку, когда игрок так летит?» – сказал Мутко.