Мутко о матче с Испанией: «Удивительно, если так будут судить и на ЧМ»
Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко после ничьей сборной России с Испанией (3:3) в товарищеском матче выразил недовольство работой главного арбитра Джанлуки Рокки, назначившего в ворота россиян два пенальти.
Кроме того, итальянец не наказал нападающего испанцев Родриго Морено, который в столкновении нанес травму вратарю Андрею Луневу.
«Мы движемся вперед шаг за шагом, находимся на правильном направлении, но так судить нельзя.
Удивительно, если так будут судить и на чемпионате мира. Как можно не давать карточку, когда игрок так летит?» – сказал Мутко.
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