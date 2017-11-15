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    Мутко о матче с Испанией: «Удивительно, если так будут судить и на ЧМ»

    Теги Виталий Мутко сборная Испании сборная России судьи ЧМ-2018 Джанлука Рокки товарищеские матчи (сборные)

    Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко после ничьей сборной России с Испанией (3:3) в товарищеском матче выразил недовольство работой главного арбитра Джанлуки Рокки, назначившего в ворота россиян два пенальти.

    Кроме того, итальянец не наказал нападающего испанцев Родриго Морено, который в столкновении нанес травму вратарю Андрею Луневу.

    «Мы движемся вперед шаг за шагом, находимся на правильном направлении, но так судить нельзя.

    Удивительно, если так будут судить и на чемпионате мира. Как можно не давать карточку, когда игрок так летит?» – сказал Мутко.

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