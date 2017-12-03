Зинедин Зидан: «Реал» отстает от «Барселоны» на 8 очков, потому что мы забиваем недостаточно»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением об исходе матча 14-го тура примеры против «Атлетика» (0:0).
- «Реал» отстает от «Барселоны» на 8 очков, потому что мы забиваем недостаточно.
В сравнении с прошлым годом, результаты изменились. Но я наблюдал за этим матчем и не могу сказать, что наша игра изменилась.
Были матчи в минувшем сезоне, которые мы выигрывали на последних минутах, а сейчас мы не можем этого сделать.
Я не обеспокоен, но расстроен. Моя работа – сделать так, чтобы мы сохраняли позитивный настрой и начали забивать.
- Как все исправить?
- Нужно работать.
- Впереди уже «Барселона», «Валенсия» и «Атлетико».
- Три конкурента впереди нас – это не проблема, а реальность. Они занимают такие места, потому что заслуживают этого. Но сезон длинный – еще играть шесть месяцев, – сказал Зидан.
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