Зинедин Зидан: «Реал» отстает от «Барселоны» на 8 очков, потому что мы забиваем недостаточно»

Главный тренер Зинедин Зидан поделился мнением об исходе матча 14-го тура примеры против «Атлетика» (0:0).

- отстает от «Барселоны» на 8 очков, потому что мы забиваем недостаточно.

В сравнении с прошлым годом, результаты изменились. Но я наблюдал за этим матчем и не могу сказать, что наша игра изменилась.

Были матчи в минувшем сезоне, которые мы выигрывали на последних минутах, а сейчас мы не можем этого сделать.

Я не обеспокоен, но расстроен. Моя работа – сделать так, чтобы мы сохраняли позитивный настрой и начали забивать.

- Как все исправить?

- Нужно работать.

- Впереди уже , «Валенсия» и «Атлетико».

- Три конкурента впереди нас – это не проблема, а реальность. Они занимают такие места, потому что заслуживают этого. Но сезон длинный – еще играть шесть месяцев, – сказал Зидан.