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    Зинедин Зидан: «Реал» отстает от «Барселоны» на 8 очков, потому что мы забиваем недостаточно»

    Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Атлетико Атлетик примера Испания Зинедин Зидан

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением об исходе матча 14-го тура примеры против «Атлетика» (0:0).

    - «Реал» отстает от «Барселоны» на 8 очков, потому что мы забиваем недостаточно.

    В сравнении с прошлым годом, результаты изменились. Но я наблюдал за этим матчем и не могу сказать, что наша игра изменилась.

    Были матчи в минувшем сезоне, которые мы выигрывали на последних минутах, а сейчас мы не можем этого сделать.

    Я не обеспокоен, но расстроен. Моя работа – сделать так, чтобы мы сохраняли позитивный настрой и начали забивать.

    - Как все исправить?

    - Нужно работать.

    - Впереди уже «Барселона», «Валенсия» и «Атлетико».

    - Три конкурента впереди нас – это не проблема, а реальность. Они занимают такие места, потому что заслуживают этого. Но сезон длинный – еще играть шесть месяцев, – сказал Зидан.

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