Безвыигрышная серия «Рубина» достигла семи матчей, безголевая – четырех

«Рубин» продлил свою безвыигрышную серию, потерпев поражение от в матче 19-го тура премьер-лиги (0:1).

Ранее казанская команда не сумела победить в чемпионате «Динамо» (0:0), «Уфу» (1:2), (0:0), «Арсенал» (0:0) и ЦСКА (0:1). В Кубке России в конце октября потерпел поражение от «Крыльев Советов» (1:2).

Безвыигрышная серия команды тренера достигла семи матчей, безголевая – четырех.