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    Безвыигрышная серия «Рубина» достигла семи матчей, безголевая – четырех

    Теги Рубин Курбан Бердыев премьер-лига Россия

    «Рубин» продлил свою безвыигрышную серию, потерпев поражение от «Локомотива» в матче 19-го тура премьер-лиги (0:1).

    Ранее казанская команда не сумела победить в чемпионате «Динамо» (0:0), «Уфу» (1:2), «Зенит» (0:0), «Арсенал» (0:0) и ЦСКА (0:1). В Кубке России «Рубин» в конце октября потерпел поражение от «Крыльев Советов» (1:2).

    Безвыигрышная серия команды тренера Курбана Бердыева достигла семи матчей, безголевая – четырех.

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