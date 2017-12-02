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    Фарфан забил 7 голов в последних 6 матчах за «Локомотив»

    Теги Локомотив Рубин Джефферсон Фарфан премьер-лига Россия Лига Европы

    Атакующий хавбек «Локомотива» Джефферсон Фарфан забил гол в матче 19-го тура премьер-лиги против «Рубина» (1:0).

    Перуанец продлил свою результативную серию. На счету полузащитника 7 голов в последних 6 матчах за «Локомотив» в различных турнирах. Также он сделал 2 результативные передачи на этом отрезке сезона.

    Помимо голов за «Локомотив», Фарфан забил мяч за сборную Перу в одной из стыковых игр с командой Новой Зеландии за право попасть на ЧМ-2018.

    Подробную статистику 33-летнего футболиста смотрите здесь.

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