Фарфан забил 7 голов в последних 6 матчах за «Локомотив»

Атакующий хавбек Джефферсон Фарфан забил гол в матче 19-го тура премьер-лиги против (1:0).

Перуанец продлил свою результативную серию. На счету полузащитника 7 голов в последних 6 матчах за «Локомотив» в различных турнирах. Также он сделал 2 результативные передачи на этом отрезке сезона.

Помимо голов за «Локомотив», Фарфан забил мяч за сборную Перу в одной из стыковых игр с командой Новой Зеландии за право попасть на ЧМ-2018.

Подробную статистику 33-летнего футболиста смотрите здесь.