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    Буффон признан лучшим игроком года в Италии, Сарри – лучшим тренером

    Теги Рома Милан Леонардо Бонуччи Ювентус Джанлуиджи Буффон Дани Алвес серия А Италия Наполи Гонсало Игуаин Марек Гамшик Миралем Пьянич Раджа Наингголан Дрис Мертенс Алекс Сандро Пауло Дибала Калиду Кулибали Маурицио Сарри

    В Италии на церемонии Gran Gala del Calcio вручили индивидуальные награды по итогам календарного года.

    Лучшим вратарем и лучшим футболистом 2017 года стал Джанлуиджи Буффон, выступающий за «Ювентус».

    Командой года был назван «Ювентус». Лучшим тренером признан Маурицио Сарри, работающий с «Наполи».

    Также была представлена символическая сборная года: Буффон, Дани Алвес, Бонуччи, Кулибали, Алекс Сандро, Наингголан, Пьянич, Гамшик, Мертенс, Игуаин, Дибала.

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