Буффон признан лучшим игроком года в Италии, Сарри – лучшим тренером

В Италии на церемонии Gran Gala del Calcio вручили индивидуальные награды по итогам календарного года.

Лучшим вратарем и лучшим футболистом 2017 года стал Джанлуиджи Буффон, выступающий за .

Командой года был назван «Ювентус». Лучшим тренером признан Маурицио Сарри, работающий с .

Также была представлена символическая сборная года: Буффон, , Бонуччи, Кулибали, Алекс Сандро, Наингголан, Пьянич, Гамшик, Мертенс, Игуаин, Дибала.