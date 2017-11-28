Буффон признан лучшим игроком года в Италии, Сарри – лучшим тренером
В Италии на церемонии Gran Gala del Calcio вручили индивидуальные награды по итогам календарного года.
Лучшим вратарем и лучшим футболистом 2017 года стал Джанлуиджи Буффон, выступающий за «Ювентус».
Командой года был назван «Ювентус». Лучшим тренером признан Маурицио Сарри, работающий с «Наполи».
Также была представлена символическая сборная года: Буффон, Дани Алвес, Бонуччи, Кулибали, Алекс Сандро, Наингголан, Пьянич, Гамшик, Мертенс, Игуаин, Дибала.
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