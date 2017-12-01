 «Наполи» – «Ювентус»: кто заменит Игуаина?

Жеребьевка ЧМ-2018 прошла, так что возвращаемся к клубному футболу.

В серии А продолжается упорная борьба за скудетто. «Наполи» на 4 очка опережает «Ювентус» и сегодня на своем стадионе может еще больше увеличить отрыв от одного из главных конкурентов.

В футбольном фэнтези Kixx уже все готово к матчу. Вам осталось собрать в своей команде лучших футболистов.

«НАПОЛИ» – «ЮВЕНТУС»

«Наполи» забивал не менее двух мячей в 7 из последних 8 домашних матчей серии А. На счету «Ювентуса» также не менее двух голов в 7 последних выездных встречах.

Мертенс, Инсинье и Дибала в сумме забили 26 голов и отдали 10 результативных передач и не намерены останавливаться. Мы ждем результативной игры и не советуем вам делать ставку на оборону. Лучше возьмите дополнительного атакующего игрока вместо защитника.

Гонсало Игуаин несколько дней назад перенес операцию на руке и сегодня может остаться на скамейке запасных. Следите за заявкой «Юве» на матч, чтобы собрать актуальный стартовый состав.