«Наполи» – «Ювентус»: кто заменит Игуаина?
Жеребьевка ЧМ-2018 прошла, так что возвращаемся к клубному футболу.
В серии А продолжается упорная борьба за скудетто. «Наполи» на 4 очка опережает «Ювентус» и сегодня на своем стадионе может еще больше увеличить отрыв от одного из главных конкурентов.
В футбольном фэнтези Kixx уже все готово к матчу. Вам осталось собрать в своей команде лучших футболистов.
«Наполи» забивал не менее двух мячей в 7 из последних 8 домашних матчей серии А. На счету «Ювентуса» также не менее двух голов в 7 последних выездных встречах.
Мертенс, Инсинье и Дибала в сумме забили 26 голов и отдали 10 результативных передач и не намерены останавливаться. Мы ждем результативной игры и не советуем вам делать ставку на оборону. Лучше возьмите дополнительного атакующего игрока вместо защитника.
Гонсало Игуаин несколько дней назад перенес операцию на руке и сегодня может остаться на скамейке запасных. Следите за заявкой «Юве» на матч, чтобы собрать актуальный стартовый состав.
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