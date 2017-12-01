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    Массимо Каррера: «Поле в Туле не позволяло «Спартаку» играть в свой футбол»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Арсенал Тула стадион Арсенал Тула Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о победе над тульским «Арсеналом» (1:0).

    «Сначала было холодно, но в конце матча стала довольно жарко. Это доказывает, что команда стремится к победе до самого конца. Знали, что будет сложно, потому что «Арсенал» играет в хороший футбол. Но мы забили в важный момент матча.

    «Спартак» пытался играть в свой футбол, но поле не позволяло это сделать. Поэтому мы стали действовать за счет дальних передач, хоть это и не наш стиль.

    Я рад, что мы боролись, играли против хорошей команды. Это правильный настрой. Не важно, против кого мы играем, как зовут соперника. Нужно биться до конца», – сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол». 

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