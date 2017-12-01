Массимо Каррера: «Поле в Туле не позволяло «Спартаку» играть в свой футбол»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о победе над тульским «Арсеналом» (1:0).

«Сначала было холодно, но в конце матча стала довольно жарко. Это доказывает, что команда стремится к победе до самого конца. Знали, что будет сложно, потому что «Арсенал» играет в хороший футбол. Но мы забили в важный момент матча.

«Спартак» пытался играть в свой футбол, но поле не позволяло это сделать. Поэтому мы стали действовать за счет дальних передач, хоть это и не наш стиль.

Я рад, что мы боролись, играли против хорошей команды. Это правильный настрой. Не важно, против кого мы играем, как зовут соперника. Нужно биться до конца», – сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».