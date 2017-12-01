Генсек ФИФА о расизме: «Я была в России 20 раз и не сталкивалась с проблемами, которые ей приписывают»
Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура заявила, что не сталкивалась в России с проявлениями дискриминации и расизма.
«Я посетила Кубок конфедераций и была поражена тем, с какой ответственностью местные власти подошли к его организации. Но особенно меня впечатлила российская гостеприимность.
Впервые я приехала в Россию в июле 2016 года, спустя месяц после моего назначения генеральным секретарем ФИФА.
Разумеется, как и любой другой выходец из Африки я опасалась предвзятого отношения и была готова помочь изменить представление людей об Африке и африканцах.
Но я была в России уже около 20 раз и никогда не сталкивалась с проблемами, которые ей приписывают», – сказала Самура.
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