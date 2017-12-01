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    Генсек ФИФА о расизме: «Я была в России 20 раз и не сталкивалась с проблемами, которые ей приписывают»

    Теги ФИФА болельщики ЧМ-2018 Кубок конфедераций

    Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура заявила, что не сталкивалась в России с проявлениями дискриминации и расизма.

    «Я посетила Кубок конфедераций и была поражена тем, с какой ответственностью местные власти подошли к его организации. Но особенно меня впечатлила российская гостеприимность.

    Впервые я приехала в Россию в июле 2016 года, спустя месяц после моего назначения генеральным секретарем ФИФА.

    Разумеется, как и любой другой выходец из Африки я опасалась предвзятого отношения и была готова помочь изменить представление людей об Африке и африканцах.

    Но я была в России уже около 20 раз и никогда не сталкивалась с проблемами, которые ей приписывают», – сказала Самура.

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