Google Play назвал лучшие мобильные приложения 2017 года. Среди них – обновленное приложение Sports.ru. Срочно скачайте!

Google Play назвал лучшие мобильные приложения 2017 года, среди которых обновленное приложение Sports.ru (наряду с приложениями ВК, Telegram, Яндекс, Airbnb и др). Срочно скачайте одно из лучших приложений года!

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В приложении Sports.ru вы найдете:

– 400 новостей в день по 47 видам спорта.

– 350 постов от пользователей и экспертов Sports.ru ежедневно.

– Матч-центр по 260 турнирам.

– Результаты игр, подробная статистика по матчам, отдельным игрокам и командам, таблицы.

– Самые оперативные push-уведомления о важных новостях и событиях матчей.

– Персональная лента контента: новости, материалы, опросы, статусы только про ваши любимые клубы и турниры.

– Общение с «одноклубниками» и болельщиками других команд в комментариях и статусах.

УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ SPORTS.RU ДЛЯ ANDROID

УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ SPORTS.RU ДЛЯ iPHONE/iPAD