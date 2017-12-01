Google Play назвал лучшие мобильные приложения 2017 года. Среди них – обновленное приложение Sports.ru. Срочно скачайте!
Google Play назвал лучшие мобильные приложения 2017 года, среди которых обновленное приложение Sports.ru (наряду с приложениями ВК, Telegram, Яндекс, Airbnb и др). Срочно скачайте одно из лучших приложений года!
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В приложении Sports.ru вы найдете:
– 400 новостей в день по 47 видам спорта.
– 350 постов от пользователей и экспертов Sports.ru ежедневно.
– Матч-центр по 260 турнирам.
– Результаты игр, подробная статистика по матчам, отдельным игрокам и командам, таблицы.
– Самые оперативные push-уведомления о важных новостях и событиях матчей.
– Персональная лента контента: новости, материалы, опросы, статусы только про ваши любимые клубы и турниры.
– Общение с «одноклубниками» и болельщиками других команд в комментариях и статусах.
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