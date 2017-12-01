Сергей Фурсенко: «Зенит» безубыточен, работаем над соблюдением финансового фэйр-плей»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о финансовом положении клуба, а также поделился мнением о лимите на легионеров.

«Мы безубыточны в последние годы. Работа менеджмента и совета директоров главным образом направлена на поддержание безубыточности и соблюдение финансового фэйр-плей.

В частности, те трансферы, которые мы провели в этом сезоне, состоялись благодаря продаже дорогостоящих игроков в предыдущий период. Однако сейчас для нас главное – наладить игру первой команды, а финансовый результат придет вслед за ней.

Что касается лимита на легионеров после чемпионата мира, то я всегда ратую за стабильность. В этой связи существующий лимит «6+5» уже апробирован и дает ощутимые результаты. Как говорят, лучшее – враг хорошего. Если вы сравните период 2012 года и 2017 года, в свое время Капелло выбирал примерно из 30 игроков.

А количество интересных игроков, которые есть в распоряжении у главного тренера Станислава Черчесова, гораздо больше. По крайней мере восемь клубов РФПЛ и два зарубежных поставляют игроков в сборную. Что касается «Зенита», семь игроков призываются под знамена сборной, плюс еще два-три человека – на очереди.

В других клубах РФПЛ тоже немало потенциальных новичков. Это дорогого стоит. Сегодня могу сказать от имени всех клубов нашей лиги, мы готовимся к чемпионату мира. Мы обязаны выступить там достойно. И если наша сборная на чемпионате мира отыграет хорошо, это будет успехом в том числе всех президентов клубов РФПЛ», – сказал Фурсенко.

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