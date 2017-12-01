Александр Самедов: «Слукавлю, если скажу, что уже забыл игру с «Зенитом». Мы хотели взять реванш, у нас получилось»
Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о важности победы над «Зенитом» в матче 18-го тура чемпионата России.
– Что изменилось после поражения от «Зенита» со счетом 1:5?
– Многое. Тогда был не очень удачный период. Мы попали в определенную яму, были проблемы, результат отсутствовал. Также фиаско в Санкт-Петербурге можно назвать стечением обстоятельств. В наши ворота залетело абсолютно все. Мы совершили ошибки, за которые нас наказали. Но мы преодолели этот этап и набрали ход.
– Что конкретно удалось поменять?
– Опять же, шел только четвертый тур. Мы форсировали подготовку к сезону. Как-то не успели толком «вкатиться» в него. Много ошибались на «Крестовском». «Зенит» нас проучил.
– Матч с «Зенитом» был просто огненным. Насколько долго сохраняются эмоции после такого поединка?
– Слукавлю, если скажу, что уже забыл эту игру. В таких встречах побеждать действительно приятно. Мы хотели взять реванш, у нас получилось. Но нам необходимо максимально сконцентрироваться до перерыва на оставшихся матчах. Это касается и чемпионата, и Лиги чемпионов. Нужно набрать максимальное количество очков.
– Вы обозначили слово «реванш». Насколько это важно для футболиста?
– Это важно как для нас, так и для нашей торсиды. Мы получили болезненную пощечину и должны были реабилитироваться.
– Быстро ли удается уснуть после таких противостояний?
– На самом деле непросто задремать после многих матчей. Даже если они не были похожи на этот по накалу. Все равно в голове прокручиваются какие-то моменты. Здесь было то же самое. Понятно, что эмоции и воспоминания были положительными, но уснул я не сразу.
– Во сколько?
– Часа в три-четыре утра, – сказал Самедов.
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