Александр Самедов: «Слукавлю, если скажу, что уже забыл игру с «Зенитом». Мы хотели взять реванш, у нас получилось»

Полузащитник Александр Самедов рассказал о важности победы над в матче 18-го тура чемпионата России.

– Что изменилось после поражения от «Зенита» со счетом 1:5?

– Многое. Тогда был не очень удачный период. Мы попали в определенную яму, были проблемы, результат отсутствовал. Также фиаско в Санкт-Петербурге можно назвать стечением обстоятельств. В наши ворота залетело абсолютно все. Мы совершили ошибки, за которые нас наказали. Но мы преодолели этот этап и набрали ход.

– Что конкретно удалось поменять?

– Опять же, шел только четвертый тур. Мы форсировали подготовку к сезону. Как-то не успели толком «вкатиться» в него. Много ошибались на «Крестовском». «Зенит» нас проучил.

– Матч с «Зенитом» был просто огненным. Насколько долго сохраняются эмоции после такого поединка?

– Слукавлю, если скажу, что уже забыл эту игру. В таких встречах побеждать действительно приятно. Мы хотели взять реванш, у нас получилось. Но нам необходимо максимально сконцентрироваться до перерыва на оставшихся матчах. Это касается и чемпионата, и Лиги чемпионов. Нужно набрать максимальное количество очков.

– Вы обозначили слово «реванш». Насколько это важно для футболиста?

– Это важно как для нас, так и для нашей торсиды. Мы получили болезненную пощечину и должны были реабилитироваться.

– Быстро ли удается уснуть после таких противостояний?

– На самом деле непросто задремать после многих матчей. Даже если они не были похожи на этот по накалу. Все равно в голове прокручиваются какие-то моменты. Здесь было то же самое. Понятно, что эмоции и воспоминания были положительными, но уснул я не сразу.

– Во сколько?

– Часа в три-четыре утра, – сказал Самедов.

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