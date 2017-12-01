Черчесов о том, понимает ли его Фернандес: «Машет головой, и это уже хорошо»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об общении с защитником команды .

— Вы говорили, что общаетесь с Раушем и Нойштедтером на русском языке. А с бразильцем Марио Фернандесом?

— Тоже на русском. Понимает ли он меня? Машет головой, и это уже хорошо (смеется), – сказал Черчесов.

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