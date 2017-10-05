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    Марио Фернандес: «Обещаю выучить российский гимн к чемпионату мира»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия сборная России ЧМ-2018 Марио Фернандес

    Защитник сборной России Марио Фернандес заявил, что будет знать слова российского гимна до начала ЧМ-2018.

    – Представим ситуацию: на чемпионате мира Россия попадет на Бразилию. Во время исполнения бразильского гимна сможете сдержать себя и не спеть его?

    – Ха-ха. Ну и вопрос. Я заклею рот скотчем (смеется). А если серьезно, то, конечно, я буду молчать.

    – А слова российского гимна знаете?

    – Нет. Но к чемпионату мира обещаю выучить его, – сказал Фернандес.

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