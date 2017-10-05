Марио Фернандес: «Обещаю выучить российский гимн к чемпионату мира»

Защитник сборной России Марио Фернандес заявил, что будет знать слова российского гимна до начала .

– Представим ситуацию: на чемпионате мира Россия попадет на Бразилию. Во время исполнения бразильского гимна сможете сдержать себя и не спеть его?

– Ха-ха. Ну и вопрос. Я заклею рот скотчем (смеется). А если серьезно, то, конечно, я буду молчать.

– А слова российского гимна знаете?

– Нет. Но к чемпионату мира обещаю выучить его, – сказал Фернандес.