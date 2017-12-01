BBC в анонсе городов ЧМ-2018 указала Крым частью России

BBC, Британская вещательная корпорация, опубликовала видеоанонс городов .

При этом Крым в коротком ролике был изображен как часть России.

Посол Великобритании на Украине Джудит Гоф прокомментировала видеоанонс BBC.

«Подозреваю, что это невинная ошибка, которую, уверена, BBC исправит. Крым – это Украина», – написала Гоф в твиттере.

После этого ВВС удалила материал со своего сайта.

Крым был включен в состав РФ в марте 2014 года после референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за выход из состава Украины и присоединение к России. Волеизъявление крымчан стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года.

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