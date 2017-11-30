Мутко перед жеребьевкой ЧМ-2018: «Сборная России – непредсказуемая команда»

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от жеребьевки финального турнира , которая состоится 1 декабря в Государственном кремлевском дворце.

Сборная России на правах хозяйки турнира попала в первую корзину.

«Абсолютно уверен, что все пройдет на самом высоком уровне. Нет сомнений, всем понравится то, что мы подготовили. Многие приедут в Россию впервые и после жеребьевки поедут оценивать тренировочные базы и места проживания во время чемпионата мира. Думаю, представители всех делегаций останутся довольны увиденным.

Сборная России – абсолютно непредсказуемая команда. Поэтому не хочется рассуждать, кого бы мы предпочли видеть в своей группе. На все пусть будет воля жребия. Для нас жеребьевка, как бы она ни сложилась, не может стать удачной или неудачной», — сказал Мутко.

Виталий Мутко: «Есть желание выйти из группы на ЧМ и побороться за самые высокие места»

Проведи собственную жеребьевку и получи билеты на матчи ЧМ-2018!